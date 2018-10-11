Ford показал движение по дорогам будущего. Без светофоров

Компания Ford опубликовала ролик, в котором наглядно показала, как в ближайшем будущем может выглядеть движение беспилотных автомобилей. На дорогах без светофоров.

По данным производителя, в среднем водители каждый год проводят в ожидании зеленого сигнала светофора два дня. При этом около 60 процентов всех аварий происходят на перекрестках. «Форд» посчитал, что от обеих проблем можно избавиться благодаря автономным машинами.

Новая разработка компании позволяет автомобилям общаться между собой, точно определяя свое местонахождение. Если машины подъезжают к одному и тому же перекрестку, то электроника рассчитает идеальную скорость его прохождения таким образом, чтобы автомобилям не нужно было останавливаться. О нужной скорости будет сообщено водителю.

Эта система разработана как часть британской государственной программы Autodrive. Трехгодичный проект исследует автономные и подключенные к Сети технологии, и транспортные средства. Испытания проводятся на дорогах Милтон-Кинс и Ковентри. Программа завершится в конце октября. Общая сумма инвестиций в проект составила 20 миллионов фунтов стерлингов.