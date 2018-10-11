Тюнеры сделали Ford F-150 мощнее суперкара GT

Американское ателье Hennessey Performance представило специальную модификацию пикапа Ford F-150 — Heritage Edition. Мощность этого автомобиля оказалась выше, чем у суперкара GT.

«Заряженный» пикап окрашен в ярко-красный цвет с белыми «гоночными» полосами и цифрой «1» на кузове. Точно так же был оформлен особый суперкар Ford GT , посвященный купе GT40, которое в 1967 году выиграло марафон «24 часа Ле-Мана».

Пикап оснащен пятилитровой «восьмеркой», которой специалисты Hennessey добавили механический нагнетатель, доработали впуск и выпуск, заменили интеркулер и топливную систему. Мощность агрегата после доработок составляет 768 лошадиных сил — на 113 сил больше, чем у купе GT.

Помимо этого, тюнеры подготовили для пикапа два пакета опций: спортивный и внедорожный.

Первый предполагает установку заниженной подвески, тормозов Brembo, стабилизаторов поперечной устойчивости и 22-дюймовых колес. Со вторым машина получит лифтованную подвеску (+76 миллиметров), 20-дюймовые колеса с «зубастыми» шинами.

Стоимость доработок не уточняется.