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Тесла укрепляет преимущество над Jaguar
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Тесла укрепляет преимущество над Jaguar 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты подвели итоги продаж автомобиля Tesla за последнее время.
По мнению специалистов сегодня Tesla по продажам обходит известную компанию Jaguar. Длительных прогнозов относительно этого автомобиля делать никто не планирует, но факт остается фактом, и его нельзя не учитывать.
За период девяти месяцев текущего года было продано 154 000 электромобиля Tesla Model 3, в отличие от Jaguar, чьи продажи равны 136 000 (ICE) автомобилей.
Автомобиль Тесла имеет хорошие технические характеристики, которые играют не малую роль при покупке автомобиля. Электродвигатель позволяет машине полностью соответствовать экологическим стандартам качества.
Внешний вид модели является очень ярким, поэтому он с легкостью завоевывает симпатии покупателей, которые обращают внимание на автомобиль.
Стоимость Model 3 значительно ниже, в сравнение с тем же Jaguar. Показатели для статистических данных указываются со всего мира, а не только с нашей страны. Это позволяет экспертам делать высокие ставки на то, что популярность первого автомобиля будет только увеличивать.
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