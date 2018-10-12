Легендарный автомобиль Chevrolet Blazer возвращается на рынок.

Известная автомобильная компания Ringbrothers официально заявила о возвращение на автомобильный рынок популярного и востребованного ранее K5 Blazer.

Естественно новая модель автомобиля получила ряд изменений, самой глобальной из них является пользовательская версия SEMA Show, разработанная в текущем году.

Это первый случай полнейшей перезагрузки внедорожника от производителей этой компании. Изначально Рингбратрон был несколько темным, поэтому конструкторы приняли решение осветлить автомобиль, добавив интересные детали и нюансы.

Все детали в tweaked версии делают автомобиль более мощным, имеющим при этом четкие, лаконичные линии.

Новый автомобиль приобрел жесткие рулонные штанги. Мощность автомобилю придают новые улучшенные шины knobby. Тюнинг-хаус делает внешний дизайн более ярким, но при этом сдержанным, как и положено внедорожнику. Обновленный двигатель GM LS3 V8 способствует быстрому передвижению нового автомобиля на дорогах страны.