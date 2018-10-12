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Chevrolet Blazer возвращается на рынок.
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Легендарный автомобиль Chevrolet Blazer возвращается на рынок. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Известная автомобильная компания Ringbrothers официально заявила о возвращение на автомобильный рынок популярного и востребованного ранее K5 Blazer.
Естественно новая модель автомобиля получила ряд изменений, самой глобальной из них является пользовательская версия SEMA Show, разработанная в текущем году.
Это первый случай полнейшей перезагрузки внедорожника от производителей этой компании. Изначально Рингбратрон был несколько темным, поэтому конструкторы приняли решение осветлить автомобиль, добавив интересные детали и нюансы.
Все детали в tweaked версии делают автомобиль более мощным, имеющим при этом четкие, лаконичные линии.
Новый автомобиль приобрел жесткие рулонные штанги. Мощность автомобилю придают новые улучшенные шины knobby. Тюнинг-хаус делает внешний дизайн более ярким, но при этом сдержанным, как и положено внедорожнику. Обновленный двигатель GM LS3 V8 способствует быстрому передвижению нового автомобиля на дорогах страны.
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