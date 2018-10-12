На моделях Porsche всегда будут руль и педали

Руль, педали и, вероятно, механическая коробка передач, останутся непременным атрибутом моделей Porsche . Компания не планирует отказываться от них, даже если появятся более продвинутые технологии автономного управления.

«Все эти системы помогают в определенных ситуациях, перекладывая бремя вождения на электронику, — заявил исполнительный директор североамериканского подразделения Porsche Клаус Зеллмер в интервью Motor Authority — Но есть и ситуации, когда такая помощь не доставляет удовольствия. Мы хотим сохраниться в наших машинах руль, педали и, возможно, «механику», чтобы наши клиенты могли, как и прежде, самостоятельно взаимодействовать с автомобилем».

Будущие модели Porsche, несомненно, будут оснащены системой автономного уравнения третьего или четвертного уровня. Например, компания может использовать разработки Audi , также входящей в состав Volkswagen Group. Однако покупателям всегда будет предложена возможность самим сесть за руль.

С января 2017 году в качестве опции для Panamera и Cayenne доступен адаптивный круиз-контроль InnoDrive. В своей работе он полагается не только на радары и камеры, но и данные навигационной системы. InnoDrive способен оценить трафик и особенности рельефа местности и выстроить оптимальный алгоритм движения на ближайшие три километра пути.