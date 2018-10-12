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Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
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Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе 

Motor.ru 6 часов назад
Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в своем сегменте. В оснащение модели войдет широкий набор электронных помощников и проактивная система защиты пассажиров, как на Arteon и Touareg.
Слоган новинки — «Я нечто большее» (I am more), делится на четыре приоритетных направления: «я практичный, классный, интуитивный и безопасный» (I am practical, I am cool, I am intuitive и I am safe). Последнее подтверждает базовое оснащение T-Cross, в которое войдет система удержания в полосе движения, а также контроля дистанции с функцией экстренного торможения City Emergency Braking System и определения пешеходов.
Помимо этого, Volkswagen T-Cross можно будет оснастить системой мониторинга слепых зон и поперечного трафика, адаптивным круиз-контролем, а также проактивной системой защиты пассажиров. В случае угрозы ДТП она закроет окна и люк, затянет ремни безопасности и увеличит давление в тормозной системе.
Ранее Volkswagen показал эскизы модели, рассказал о сдвижных сиденьях второго ряда, раскрыл дизайн интерьера и назвал дату дебюта самого маленького вседорожника в своей линейке.
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