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Toyota повысила цены в России
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Автомобили Toyota стали дороже на 11 000 — 49 000 рублей 

РИА «ВистаНьюс» + ещё 5 4 часа назад
Фото: EPA
Еще один автопроизводитель «порадовал» россиян возросшими ценами.
Проанализировав российский авторынок, аналитики выявили, что все автомобили Toyota поднялись в стоимости на 11 000 — 49 000 рублей. Исключение составили пикап Toyota Hilux и внедорожник Toyota Land Cruiser.
Седан Toyota Corolla стал стоить больше на 11 000 рублей, и теперь за него придется отдать от 1 008 000 до 1 414 000 рублей. Премиальный Toyota Camry отныне предлагается от 1 521 000 до 2 429 000 (рост цен на 17 000 22 000 рублей).
Минивэн Toyota Alphard во всех модификациях повысился в цене на 49 000 рублей и отныне он обойдется от 4 612 000 до 4 996 000 рублей. Также удорожание затронуло Toyota Highlander (+36 000 рублей, 3 387 000 3 685 000 рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (28 000 36 000 рублей, 2 412 000 4 285 000 рублей).
Гибридный Toyota Prius стал дороже на 22 000 рублей (2 252 000 рублей), а все комплектации кроссовера Toyota RAV4 отныне предложат от 19 000 до 21 000 рублей. За девять месяцев российские продажи Toyota достигли отметки 77 816 штук (+15%).
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