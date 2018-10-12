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Права «лишенцам» вернут, но с условием
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Правительство обязало лишённых прав водителей оплачивать все штрафы для их возврата 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости
Правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
Согласно тексту, с момента вступления документа в силу, водительское удостоверение гражданину может быть возвращено лишь после того, как он предъявит документы об оплате им всех штрафов за нарушения правил дорожного движения, либо когда эта информация появится в государственной информационной системе.
При этом гражданину придётся вновь пройти медицинское освидетельствование, а также сдать соответствующий экзамен.
В сентябре сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, согласно которому для водителей, совершивших выезд на встречную полосу впервые, предусматривается только штраф.
На сегодняшний день суд может как оштрафовать нарушителя, так и лишить его прав на управление транспортным средством.
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