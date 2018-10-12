Права «лишенцам» вернут, но с условием

Правительство обязало лишённых прав водителей оплачивать все штрафы для их возврата

Правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Согласно тексту, с момента вступления документа в силу, водительское удостоверение гражданину может быть возвращено лишь после того, как он предъявит документы об оплате им всех штрафов за нарушения правил дорожного движения, либо когда эта информация появится в государственной информационной системе.

При этом гражданину придётся вновь пройти медицинское освидетельствование, а также сдать соответствующий экзамен.

В сентябре сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, согласно которому для водителей, совершивших выезд на встречную полосу впервые, предусматривается только штраф.

На сегодняшний день суд может как оштрафовать нарушителя, так и лишить его прав на управление транспортным средством.