Для водителей ужесточили возврат прав

Правительство ужесточило для водителей со штрафами возврат прав

Российское правительство решило добавить еще одно условие для возврата прав водителям. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Согласно имеющейся информации, когда документ вступит в силу, водительское удостоверение будут возвращать лишенному прав водителю после того, как он оплатить все штрафы за нарушение ПДД. Оплата должна быть подтверждена документально, а информация об этом должна присутствовать в государственной информационной системе.

Кроме того, автомобилистам придется повторно пройти медицинское освидетельствование и сдать экзамен.

Ранее сообщалось, что в Москве с ноября 2018 года стартует проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения начнут отслеживать наличие полисов ОСАГО у водителей.