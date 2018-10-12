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Для водителей ужесточили возврат прав
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Правительство ужесточило для водителей со штрафами возврат прав 

Газета.Ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство решило добавить еще одно условие для возврата прав водителям. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.
Согласно имеющейся информации, когда документ вступит в силу, водительское удостоверение будут возвращать лишенному прав водителю после того, как он оплатить все штрафы за нарушение ПДД. Оплата должна быть подтверждена документально, а информация об этом должна присутствовать в государственной информационной системе.
Кроме того, автомобилистам придется повторно пройти медицинское освидетельствование и сдать экзамен.
Ранее сообщалось, что в Москве с ноября 2018 года стартует проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения начнут отслеживать наличие полисов ОСАГО у водителей.
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