Для водителей ужесточили возврат прав

Российское правительство решило добавить еще одно условие для возврата прав водителям. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.
Согласно имеющейся информации, когда документ вступит в силу, водительское удостоверение будут возвращать лишенному прав водителю после того, как он оплатить все штрафы за нарушение ПДД. Оплата должна быть подтверждена документально, а информация об этом должна присутствовать в государственной информационной системе.
Кроме того, автомобилистам придется повторно пройти медицинское освидетельствование и сдать экзамен.
Ранее сообщалось, что в Москве с ноября 2018 года стартует проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения начнут отслеживать наличие полисов ОСАГО у водителей.