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Минфин придумал новую кару для автостраховщиков
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Минфин придумал новую кару для автостраховщиков 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
В ведомстве хотят пересмотреть санкционную политику, установить и зафиксировать максимальный размер штрафа за несвоевременную выплату по ОСАГО.
Наказание также предусматривается в случае, когда страховые компании затягивают сроки выдачи направления на ремонт машины при натуральном возмещении. Инициатива фигурирует в поправках Минфина в законе об ОСАГО, сообщают «Ведомости». Какие санкции предлагаются? В документе сказано, что неустойка «не может превышать размер страхового возмещения». Подобное ограничение устанавливается впервые. Напомним, что в настоящее время страховщику, который не выплатил компенсации по ОСАГО или задержал направление машины на ремонт, надлежит заплатить 1% от суммы возмещения за каждый день задержки, начиная с 21-го дня. Планирующиеся нововведения строже, но при этом модернизированная система санкций не является препятствием для затягивания выплат.
Накануне стало известно, что финальные поправки Минфина предлагают разрешить страховщикам устанавливать стоимость полиса на 40% ниже и выше базовых тарифов Центробанка. Но расширение коридора будет проводиться поэтапно до сентября 2020 года.
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