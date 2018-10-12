Минфин придумал новую кару для автостраховщиков

В ведомстве хотят пересмотреть санкционную политику, установить и зафиксировать максимальный размер штрафа за несвоевременную выплату по ОСАГО.

Наказание также предусматривается в случае, когда страховые компании затягивают сроки выдачи направления на ремонт машины при натуральном возмещении. Инициатива фигурирует в поправках Минфина в законе об ОСАГО, сообщают «Ведомости» . Какие санкции предлагаются? В документе сказано, что неустойка «не может превышать размер страхового возмещения». Подобное ограничение устанавливается впервые. Напомним, что в настоящее время страховщику, который не выплатил компенсации по ОСАГО или задержал направление машины на ремонт, надлежит заплатить 1% от суммы возмещения за каждый день задержки, начиная с 21-го дня. Планирующиеся нововведения строже, но при этом модернизированная система санкций не является препятствием для затягивания выплат.