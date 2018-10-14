В России продан 100-тысячный автомобиль Datsun 

Компания Dаtsun смогла реализовать на Российском рынке 100 тысяч автомобилей.
Эту новость нельзя было сделать обыденной, официальным дилером было принято решение вручить сто тысячный автомобиль торжественно. Юбилейную машину вручали в головном офисе в Перми, в автомобильном салоне "СAТУPН-P-AВТO".
Такая отечественная цифра выпала на модель Dаtsun оn-DО. И эта модель стала юбилейной не случайно, ведь именно около 80 процентов продаж приходится на этот автомобиль. В период с января по настоящее время было реализовано около 14 тысяч транспортных средств.
Сейчас седан можно купить за 460 тысяч рублей с механикой, автомобиль с автоматом стоит гораздо дороже около 590 тысяч рублей. В подкапотном пространстве установлен бензиновый двигатель на 1,6 литров, мощность которых 87 и 106 "лошадей".