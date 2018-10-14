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В России продан 100-тысячный автомобиль Datsun
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В России продан 100-тысячный автомобиль Datsun 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Dаtsun смогла реализовать на Российском рынке 100 тысяч автомобилей.
Эту новость нельзя было сделать обыденной, официальным дилером было принято решение вручить сто тысячный автомобиль торжественно. Юбилейную машину вручали в головном офисе в Перми, в автомобильном салоне "СAТУPН-P-AВТO".
Такая отечественная цифра выпала на модель Dаtsun оn-DО. И эта модель стала юбилейной не случайно, ведь именно около 80 процентов продаж приходится на этот автомобиль. В период с января по настоящее время было реализовано около 14 тысяч транспортных средств.
Сейчас седан можно купить за 460 тысяч рублей с механикой, автомобиль с автоматом стоит гораздо дороже около 590 тысяч рублей. В подкапотном пространстве установлен бензиновый двигатель на 1,6 литров, мощность которых 87 и 106 "лошадей".
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