Представлен самый красивый японский родстер последних лет

Японская компания Mitsuoka показала радикальный вариант переделки родстера Mazda MX-5.

Компания Mitsuoka славна суперкаром Orochi, который иногда называют одним из самых уродливых среди себе подобных. Кроме того, ее мастера умеют первоклассно «старить» современные автомобили да так, что результат порой получается очень уж отталкивающим.

Но сейчас японцы не просто удивили, они потрясли до глубины души! Родстер Rock Star, который определенно не оставит никого равнодушным, их рук дело. При беглом взгляде может показаться, что это самостоятельная разработка с сильнейшим влиянием поистине легендарного Chevrolet Corvette Sting Ray второго поколения, выпускавшегося с 1963 по 1967 год.

Действительность же прозаичнее: автомобиль — не что иное как Mazda MX-5 с полностью другой «скорлупой». Получился фантастически красивый автомобиль, полностью лишенный этакой «японскости» — чересчур специфичного дизайна, который в полной мере способны понять и оценить разве что жители Страны восходящего солнца.

Оригинальный «американец», конечно, выглядит «острее» и злее, в то время как Mitsuoka грациозна и стремительна. Колесная база прежняя, 2310 мм, но длина выросла с 3915 мм до 4355 мм. Начинка осталась без изменений — двигатель 1,5-литровый (132 л.с. и 152 Нм) агрегатирован с шестиступенчатой «механикой» или автоматической коробкой передач. Японские цены варьируются от 41 698 до 46 104 долларов от оснащения.