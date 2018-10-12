Новая генерация Range Rover Evoque раскрыла свою кабину

Следующая генерация Land Rover Range Rover Evoque тестирует автомобиль на Нюрбургринге.

Теперь на новых шпионских фото стильный внедорожник снимает камуфляж.

В отличие от предыдущих тестовых мулов, инженеры Land Rover убирают некоторые маскировочные пленки с передней стороны. Это позволяет видеть большие угловые воздухозаборники и двухэтажную решетку радиаторы.

Оптика ещё немного скрыта, но можно видеть кое-какие изменения.

Также шпионы поймали интерьер Evoque. Внедорожник имеет цифровую приборную панель, а красная линия на спидометре на 4800 об/мин указывает на то, что под капотом, по всей вероятности, есть дизельный двигатель.

Обновленный Range Rover Evoque будет создан на обновлённой версии нынешний платформы. Усовершенствования позволят использовать более широкое расстояние между колес и более длинную колесную базу.

Есть информация, что в автомобиль будет поддерживать гибридную трансмиссию, которая будет сочетать 1,5-литровый трехцилиндровый мотор и электрический двигатель.

До сих пор мы видели новый Evoque только в пятидверном варианте. Напомним, что премьера Range Rover Evoque состоится в 2019 году.

Цена пока неизвестна.