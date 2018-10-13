Названы самые быстро дешевеющие авто

Названы самые дешевеющие автомобили

Самым быстро дешевеющим автомобилем на вторичном рынке за один год владения оказался люксовый Genesis G80, который теряет от первоначальной цены 54%, об этом свидетельствует анализ динамики цен сервиса объявлений "Юла Авто", данные которого приводит портал "Авто Mail.ru".

Подобная тенденция наблюдается и при анализе рынка двух-трехлетних автомобилей. Наибольшее падение в цене здесь также демонстрирует Genesis G80 — 63%, Mercedes-Benz S-Класс , Mercedes-Benz V-Класс и Land Rover Range Rover, дешевеющие на 48%, и BMW 7 серии с падением в 47%.

При этом практически те же модели меньше всего подешевеют и за двух-трехлетний период. Так, Nissan Almera потеряет в цене 18%, Hyundai ix35, Chevrolet Spark и Honda Fit — 19%, а Mitsubishi Lancer — 20%.

Ранее эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом.