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ГИБДД «передумала» отменять знак «Шипы»
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ГИБДД «передумала» отменять знак «Шипы» 

Рамблер + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» сообщает, что, несмотря на обещания властей сделать знак «Шипы» рекомендательным, а не обязательным, автоинспекторы до сих пор вправе оштрафовать водителя за отсутствие знака.
Издание отмечает, что водители «на радостях» начали отклеивать мешающие обзору треугольники с машин, но поторопились.
Касающиеся «Шипов» поправки должны были вступить в силу с 1 июля 2018 года, но их так и не утвердили. Поэтому инспекторы могут выписывать штраф за отсутствие знака по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.
В апреле 2017 года сотрудники ГИБДД получили право запрещать эксплуатацию автомобилей с ошипованными шинами, у которых не оказалось определяющего знака. После предупреждения инспектор ГИБДД вправе оштрафовать водителя на 500 рублей. До этого знак можно было устанавливать по желанию. По правилам знак «Шипы» должен иметь определенный вид и размеры.
В мае 2018-го в МВД заявили о планах сделать наличие знака рекомендательным. В октябре депутат Госдумы Сергей Боярский направил официальный запрос министру Владимиру Колокольцеву с просьбой уточнить, когда именно будет отменено требование.
Депутат называл избыточной информацию о шипах, так как современные электронные системы влияют на тормозной сильнее, чем наличие шипов или их отсутствие.
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