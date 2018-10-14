Что поменялось в регистрации автомобилей

С 7 октября 2018 г. действуют обновленные правила постановки транспорта на учет в органах ГИБДД

Есть несколько основных новшеств. Так, упрощена процедура перерегистрации автомобиля в случае замены двигателя на агрегат с аналогичными параметрами. Отныне нет необходимости предоставлять договор на покупку мотора.

Для постановки машины на учет водитель может предоставить временное удостоверение личности. Это актуально в тех ситуациях, когда российский паспорт по различным причинам находится на переоформлении.

Прежние номера транспортному средству теперь храниться будут в ГИБДД год. И в течение этого срока номерные знаки можно забрать обратно.

Прописана процедура регистрации транспортных средств, по которым уже появились электронные техпаспорта. На сегодняшний день такие ПТС имеют 14 моделей автомобилей.

Появилась возможность запланировать визит в ГИБДД через портал Госуслуг. Кстати, если с помощью этого сервиса оплачивать госпошлины, до 1 января будущего года действует скидка в 30 процентов.