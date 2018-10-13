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Владельцев антирадаров ждет наказание
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Стало известно о планах штрафовать за антирадары 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водителей начнут штрафовать за использование радар-детекторов, предупреждающих о приближении к дорожной камере, сообщают источники региональных Госавтоинспекциях.
Негласное указание штрафовать за антирадары спущено на места, сообщили Ura.ru источники в ГИБДД.
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По их словам, это связано с заявлением главы ГИБДД России генерала Михаила Черникова о том, что «пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), не допускает установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя».
Это нарушение по ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.
Такая трактовка позволяет штрафовать также за установку видеорегистратора или навигатора.
Источники в автоинспекциях сообщили, что штраф за гаджет на ветровом стекле оформить можно, но связываться с этим инспекторы не любят.
«Водитель в любой момент может снять со стекла прибор и сказать, дескать, там ничего не было, вам показалось», — цитирует издание собеседников.
Чтобы «обмануть» антирадары, сотрудники ДПС выключают передвижные комплексы фото— и видеофиксации, и включают их только в момент, когда водители уже не успеют снизить скорость.
Член комитета по транспорту Госдумы Александр Старовойтов считает, что штрафовать за использование радар-детекторов невозможно, так как эту норму сложно администрировать. Кроме того, по его словам, многие не вешают гаджеты на стекло, а скачивают специальные приложения на свои смартфоны.
В 2012 году Госавтоинспекция Татарстана предлагала запретить использовать радар-детекторов, которые заранее предупреждают о контроле скорости со стороны ГИБДД.
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