В России хотят штрафовать за радар-детекторы 

Такая инициатива исходит от МВД.
Напомним, что радар-детектор это специальное устройство, устанавливаемое в машине, и оповещающее водителя о близости дорожной камеры. В отличие от антирадара сигнал от видеокамеры не подавляется.
В российском КоАП есть статья 12.5, устанавливающая ответственность за управление машиной в ситуациях, когда эксплуатация транспортного средства запрещена. В соответствии с действующими регламентами не допускается установка на автомобиле устройств, ограничивающих обзор водителя.
Поэтому вскоре за радар-детектор могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Кстати, риск быть подвергнутым наказанию может быть у водителей, которые используют видеорегистраторы или GPS-навигаторы.
Авторы инициативы объясняют, что при срабатывании радар-детектора многие водители совершают экстренное торможение. Тем самым, создается аварийная обстановка на дороге.