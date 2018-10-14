В России хотят штрафовать за радар-детекторы

Такая инициатива исходит от МВД

Напомним, что радар-детектор это специальное устройство, устанавливаемое в машине, и оповещающее водителя о близости дорожной камеры. В отличие от антирадара сигнал от видеокамеры не подавляется.

В российском КоАП есть статья 12.5, устанавливающая ответственность за управление машиной в ситуациях, когда эксплуатация транспортного средства запрещена. В соответствии с действующими регламентами не допускается установка на автомобиле устройств, ограничивающих обзор водителя.

Поэтому вскоре за радар-детектор могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Кстати, риск быть подвергнутым наказанию может быть у водителей, которые используют видеорегистраторы или GPS-навигаторы.

Авторы инициативы объясняют, что при срабатывании радар-детектора многие водители совершают экстренное торможение. Тем самым, создается аварийная обстановка на дороге.