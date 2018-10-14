Mini предупредила о возгораниях в модели Countryman

На сайте Росстандарт опубликовали новую отзывную кампанию, в этот раз под неё попала компания Мini.

Представители компании в России согласовали данные с Росстандартом, а также все условия программы. Под кампанию попали около 500 автомобилей Cоuntrymаn, которые с 2017 по 2018 продавались на территории РФ. Проблема, по которой автомобили отзываются добровольно, но всё-таки в срочном порядке — это возгорание при серьёзной аварии. Дело в том, что кожух защитный при сборке не установили на насос.

Столкновение при ДТП может повредить насос, после чего топливо прольётся и впоследствии возгорится. Все владельцы автомобилей будут извещены дистанционно, после чего могут записаться в дилеру и произвести ремонтные работы, которые оплатит производитель. Выявить принадлежность авто к кампании можно по VIN-коду.