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Mini предупредила о возгораниях в модели Countryman
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Mini предупредила о возгораниях в модели Countryman 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
На сайте Росстандарт опубликовали новую отзывную кампанию, в этот раз под неё попала компания Мini.
Представители компании в России согласовали данные с Росстандартом, а также все условия программы. Под кампанию попали около 500 автомобилей Cоuntrymаn, которые с 2017 по 2018 продавались на территории РФ. Проблема, по которой автомобили отзываются добровольно, но всё-таки в срочном порядке — это возгорание при серьёзной аварии. Дело в том, что кожух защитный при сборке не установили на насос.
Столкновение при ДТП может повредить насос, после чего топливо прольётся и впоследствии возгорится. Все владельцы автомобилей будут извещены дистанционно, после чего могут записаться в дилеру и произвести ремонтные работы, которые оплатит производитель. Выявить принадлежность авто к кампании можно по VIN-коду.
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