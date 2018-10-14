Раскрыта информация об Alfa Romeo Castello

Некоторые детали о семиместном кроссовере Alfa Romeo Castello появились в автомобильных изданиях.

Так, известно, что на автомобиле задействуют ту же платформу, которая используется на модели Stelvio. Целью производителя при этом является экономия на производственных затратах.

В длину машина будет иметь 4 метра 90 сантиметров. При этом элементы дизайна будут позаимствованы от других моделей.

Ожидается, что Castello будет поставляться покупателям с несколькими вариантами моторов. В первой версии предусмотрен бензиновый двигатель на 2 литра и мощностью в 280 лошадиных сил.

Также предусмотрена модификация с дизельным агрегатом на 2,2 литра и ресурсом на 210 лошадиных сил. Топовая конфигурация может предусматривать наличие гибридной силовой установки.

По предположениям журналистов, премьера новинки состоится во второй половине будущего года. Старт же продаж Alfa Romeo Castello может быть дан в первые месяцы 2020-го.