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Знак «Шипы»: штраф так и не отменили
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Знак «Шипы»: штраф так и не отменили 

Автовести + ещё 1 1 час назад
Фото: © АвтоВести
Российское МВД, сначала придумавшее штрафовать водителей за отсутствие знака "Ш" при шипованной резине, а потом опубликовавшее проект постановления об отмене этого штрафа, так и не довело дело до конца. Штраф по-прежнему существует, и вешать треугольник с "Ш" зимой-2018 все еще нужно.
Поправки об отмене необходимости вешать знак "Шипы" так и не вступили в силу, хотя произойти это должно было еще 1 июля. Таким образом, в настоящее время инспектор ГИБДД имеет полное право выписать водителю, чей автомобиль обут в шипованную резину, но при этом не оборудован пресловутым знаком, штраф в размере 500 рублей.
Знак "Шипы" стал обязательным для водителей, использующих зимнюю резину с шипами, в апреле 2017 года: тогда активность инспекторов ГИБДД по выписыванию штрафов привела даже к тому, что наклейки с буквой "Ш" в красном треугольнике на какое-то время стали дефицитом.
Годом позже, весной 2018 года, в МВД решили, что делать установку знака обязательной все же бессмысленно. В природе появился проект постановления об отмене 500-рублевого штрафа за отсутствие знака, а ведомство попутно объяснило свою позицию.
В проекте говорилось, что "динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)". Соответственно, необходимость уведомлять соседей по потоку о наличии шипов на колесах была признана несущественной, а требование размещения знака должно было получить рекомендательный, а не обязательный характер.
Эта ситуация уже заинтересовала и парламентариев. Как сообщает "ТАСС", депутат Госдумы Сергей Боярский направил в ведомство официальный запрос с просьбой объяснить, когда же запланированные поправки вступят в законную силу. По его словам, современные электронные ассистенты влияют на тормозной путь автомобиля куда значительнее, чем шипы.
Чем закончится ситуация, и будут ли "гаишники" на реальных дорогах штрафовать водителей в зимний сезон 2017-208 года, пока неизвестно.
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