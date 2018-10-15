Знак «Шипы»: штраф так и не отменили

Российское МВД , сначала придумавшее штрафовать водителей за отсутствие знака "Ш" при шипованной резине, а потом опубликовавшее проект постановления об отмене этого штрафа, так и не довело дело до конца. Штраф по-прежнему существует, и вешать треугольник с "Ш" зимой-2018 все еще нужно.

Поправки об отмене необходимости вешать знак "Шипы" так и не вступили в силу, хотя произойти это должно было еще 1 июля. Таким образом, в настоящее время инспектор ГИБДД имеет полное право выписать водителю, чей автомобиль обут в шипованную резину, но при этом не оборудован пресловутым знаком, штраф в размере 500 рублей.

Знак "Шипы" стал обязательным для водителей, использующих зимнюю резину с шипами, в апреле 2017 года: тогда активность инспекторов ГИБДД по выписыванию штрафов привела даже к тому, что наклейки с буквой "Ш" в красном треугольнике на какое-то время стали дефицитом.

Годом позже, весной 2018 года, в МВД решили, что делать установку знака обязательной все же бессмысленно. В природе появился проект постановления об отмене 500-рублевого штрафа за отсутствие знака, а ведомство попутно объяснило свою позицию.

В проекте говорилось, что "динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)". Соответственно, необходимость уведомлять соседей по потоку о наличии шипов на колесах была признана несущественной, а требование размещения знака должно было получить рекомендательный, а не обязательный характер.

Эта ситуация уже заинтересовала и парламентариев. Как сообщает "ТАСС", депутат Госдумы Сергей Боярский направил в ведомство официальный запрос с просьбой объяснить, когда же запланированные поправки вступят в законную силу. По его словам, современные электронные ассистенты влияют на тормозной путь автомобиля куда значительнее, чем шипы.

Чем закончится ситуация, и будут ли "гаишники" на реальных дорогах штрафовать водителей в зимний сезон 2017-208 года, пока неизвестно.