Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот

Верховный суд РФ нашел нарушения в уголовном деле основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере, и возобновил по нему производство. Об этом ТАСС сообщил в понедельник один из адвокатов подсудимого Сергей Жорин, добавив, что приговор его доверителю суд должен вынести уже 19 октября.
Китуашвили был взят под стражу 22 февраля 2016 года. В конце апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным его содержание в СИЗО, обязав Россию выплатить обвиняемому компенсацию в €2,1 тыс.
"Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обратил внимание на то, что решение ЕСПЧ в отношении моего доверителя так и не было исполнено на территории РФ, и по своей инициативе вынес представление о возобновлении производства по уголовному делу в виду новых обстоятельств. Примечательно, что заседание президиума ВС по данному вопросу состоится 31 октября, а оглашение приговора по делу Эрика Китуашвили произойдет двумя неделями раньше — 19 октября", — сказал юрист.
19 сентября прошлого года Дорогомиловский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Китуашвили и его гражданской супруги Анны Каганской. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в сфере страхования и в отмывании денежных средств. В ходе прений сторон прокурор попросила назначить Китуашвили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а его супруге — три года и два месяца колонии общего режима.
Кроме того, страховые компании "ВТБ страхование" и "Ингосстрах" просят суд взыскать суммарно с обвиняемых около 10 млн рублей, которые были выплачены подсудимому после угона автомобилей. Адвокаты подсудимых просили оправдать Китуашвили и Каганскую и прекратить уголовное преследование. Сами фигуранты вину в инкриминируемом преступлении не признают и заявляют, что дело против них сфабриковано.
По версии следствия, Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин, затем, предоставив в страховые компании заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, по данным следствия, превысил 8 млн рублей.