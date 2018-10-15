Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот

ВС РФ нашел нарушения в деле основателя «Смотра.ру» и возобновил по нему производство

Верховный суд РФ нашел нарушения в уголовном деле основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили , обвиняемого в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере, и возобновил по нему производство. Об этом ТАСС сообщил в понедельник один из адвокатов подсудимого Сергей Жорин, добавив, что приговор его доверителю суд должен вынести уже 19 октября.

"Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обратил внимание на то, что решение ЕСПЧ в отношении моего доверителя так и не было исполнено на территории РФ, и по своей инициативе вынес представление о возобновлении производства по уголовному делу в виду новых обстоятельств. Примечательно, что заседание президиума ВС по данному вопросу состоится 31 октября, а оглашение приговора по делу Эрика Китуашвили произойдет двумя неделями раньше — 19 октября", — сказал юрист.

19 сентября прошлого года Дорогомиловский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Китуашвили и его гражданской супруги Анны Каганской . Фигуранты обвиняются в мошенничестве в сфере страхования и в отмывании денежных средств. В ходе прений сторон прокурор попросила назначить Китуашвили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а его супруге — три года и два месяца колонии общего режима.

Кроме того, страховые компании "ВТБ страхование" "Ингосстрах" просят суд взыскать суммарно с обвиняемых около 10 млн рублей, которые были выплачены подсудимому после угона автомобилей. Адвокаты подсудимых просили оправдать Китуашвили и Каганскую и прекратить уголовное преследование. Сами фигуранты вину в инкриминируемом преступлении не признают и заявляют, что дело против них сфабриковано.

По версии следствия, Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин, затем, предоставив в страховые компании заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, по данным следствия, превысил 8 млн рублей.