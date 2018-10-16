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Turbinator 2 установил новый мировой рекорд скорости
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Болид Turbinator 2 установил новый мировой рекорд скорости 

ТК «Звезда» + ещё 7 2 часа назад
Фото: Jinx Vesco, YouTube
Достижение было зафиксировано на соревнованиях World Speed Finals, прошедших на соляном озере Бонневиль в США.
На мероприятии World Speed Finals болид Turbinator 2 установил новый мировой рекорд скорости, разогнавшись до 809 км/ч. Это наивысшая скорость, которую показал автомобиль с приводом на колеса.
Соревнования проводились на высохшем соляном озере в Бонневилле. Turbinator преодолел расстояние в милю (1,6 километра) всего за восемь секунд, а дистанцию длиной в 7,8 миль (12,5 километра) за 2 минуты и 19 секунд.
Тем не менее в официальные списки мировых достижений этот рекорд не был внесен, поскольку для этого необходимо было измерить среднюю скорость в двух заездах. Осуществить вторую попытку помешал дождь.
Болид Turbinator 2 имеет длину 11 метров, ширина аппарата составляет 0,91 метров, а колесная база — 6,5 метров. Автомобиль оснащен газотурбинной силовой установкой Lycoming T55-L-712, мощностью 5 тысяч лошадиных сил, а также тормозными парашютами. Вес болида составляет 2245 килограммов.
Прежний рекорд зафиксировал тот же Turbinator 2 в августе текущего года. Тогда болид разогнался до скорости в 745 км/ч.
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