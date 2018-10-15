Audi изменит логотип

Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец

Немецкая компания, пожалуй, впервые в своей современной истории решила радикально переосмыслить логотип. И хотя общий мотив и очертания лого Audi останутся прежними, изменения будут самыми масштабными с момента появления фирменных четырех колец.

В ближайшем будущем на автомобилях марки Audi должен появиться новый фирменный логотип немецкой марки. Ресурс QuttroWorld опубликовал эскизы новых знаков, которые поданы для регистрации в патентных ведомствах Германии и США. Причем, "Ауди" придумала сразу два новых логотипа.

quattroworld.com

Первый из них — это все те же четыре кольца, но уже неполных, без перекрещивающихся звеньев в середине. Второй знак еще необычнее — он сформирован из двух соединенных "митозом" пар полуколец, объединенных "перемычками".

quattroworld.com

Для чего в Audi патентуют сразу два варианта новых логотипов, пока можно только догадываться, но вряд ли знаки поменяются на привычных "стандартных" моделях. Возможно, первый вариант компания из Ингольштадта приберегла для наиболее технологичных, полностью электрических моделей семейства e-tron, коих в ближайшие годы будет становиться все больше.

Второй вариант со спаренными кольцами мог бы достаться самым роскошным и дорогим моделям Audi, которые будут выпускаться под отдельным историческим лейблом Horch и станут конкурентами для Mercedes-Maybach. По предварительным данным, первой моделью элитной серии должен стать флагманский седан Audi A8 Horch с супер-богатым оснащением. В любом случае, оба предположения — всего лишь теория, поэтому нам остается дождаться официальных заявлений Audi на этот счет.

Напомним, что один самых известных в автопроме логотип в форме четырех колец начал использоваться тогдашней исходной компанией Auto Union в 30-х годах прошлого века. Кольца символизировали союз четырех компаний — Audi, DKW, Wanderer и Horch.