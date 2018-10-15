Skoda готовит маленький кроссовер

Компания Skoda в настоящее время ведет работу над созданием компактного SUV, который в модельной линейке бренда займет место ниже Skoda Karoq . Какое название получит автомобиль пока неизвестно, а его презентация запланирована на второе полугодие 2019 года. Серийные продажи должны начаться в 2020 году.

Автомобиль построят на базе шасси MQB A0, но при этом обещают, что кроссовер среди своих одноклассников будет иметь рекордные объемы свободного пространства в салоне, что даст ему преимущества над конкурентами. В Skoda подчеркивают, что создание вместительных и практичных моделей — это основной приоритет бренда, и в новом SUV он проявится в полном объеме.

Можно не сомневаться, что модель получит фирменный стиль экстерьера с элементами концептуальной модели Skoda Vision X, представленной ранее. Появление полного привода маловероятно, а линейка силовых агрегатов будет представлена стандартным набором турбированных двигателей Volkswagen Group, самыми мощными из которых окажутся 150-сильный 1.5-литровый бензиновый мотор и дизель с объемом цилиндров 1.6 литра.

Никакой информации о перспективах появления компактного кроссовера чешского производителя на российском рынке пока не имеется. Зато уже официально подтверждено, что сменщик суперпопулярного Yeti, модель Skoda Karoq, в нашей стране продаваться все-таки будет.