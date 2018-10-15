Ещё
Названа дата дебюта самого быстрого McLaren
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа дата дебюта самого быстрого McLaren 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Justin Ortiz / behance.net
Компания McLaren опубликовала очередное изображение и назвала дату дебюта супергибрида Speedtail. Гиперкар, который станет частью линейки Ultimate Series и первым «Маклареном» класса Hyper-GT, дебютирует на специальном мероприятии 26 октября.
В McLaren рассматривают Speedtail как наследника F1, хотя с легендарным предком его роднит лишь посадочная формула 1+2 с центральным расположением водительского кресла. Технически гиперкар будет ближе к 916-сильному McLaren P1.
Speedtail оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе твин-турбо V8 суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. По инсайдерским данным, разгон до «сотни» у гиперкара займет две секунды, а максимальная скорость превысит 420 километров в час. В официальных сообщения говорится, что Speedtail превзойдет рекорд для машин марки, который составляет 391 километр в час.
Помимо впечатляющих динамических характеристик, McLaren Speedtail получит футуристичный дизайн и кузов из инновационных материалов. Возможно, речь идет о новом поколении ультралегких нанокомпозитов.
Тираж McLaren Speedtail будет ограничен 106 экземплярами. Цена — 1,75 миллиона фунтов стерлингов или 152 миллиона рублей по текущему курсу.
Motor.ru: последние новости
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе Lada XRay с 21-сантиметровым клиренсом стала серийной Ford показал движение по дорогам будущего. Без светофоров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дас ист фантастиш»: Новая «Мисс тюнинг»18
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот15
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших15
Мясорубка в Чувашии35
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»8
Видео
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:46
Пьяный 18-летний водитель без прав сбил инспектора ДПС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение