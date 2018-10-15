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Как доказать свою невиновность в ДТП с автохамом
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Как доказать свою невиновность в ДТП с автохамом 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
«АвтоВзгляд» рассказал, как доказать свою невиновность в ДТП с автохамом, решившим резко затормозить и «наказать» водителя другой машины.
Издание отмечает, что водители, считающие себя «учителями» на дорогах, могут спровоцировать ДТП, если кто-то «мешает» им ехать.
Мишенью автохамов могут сдать водители, которые случайно подрезали их или ехали на разрешенной скорости в левом ряду шоссе, не давая автохамам разогнаться.
В итоге автохам обгоняет не угодившую ему машину и резко тормозит, вынуждая другого водителя применить экстренное торможение, вплоть до полной остановки. «АвтоВзгляд» отмечает, что водитель по ПДД обязан соблюдать до едущего впереди авто дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения. С формальной точки зрения, если он въедет в машину автохама, то будет считаться виновником ДТП.
Доказать свою невиновность жертва автохама сможет с помощью видеорегистратора. Для этого необходимо показать сотруднику ГИБДД запись с моментом аварии. Автохам превратиться из пострадавшего в виновника ДТП, нарушившего пункт 2.7 ПДД, который запрещает опасное вождение.
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