Как доказать свою невиновность в ДТП с автохамом

«АвтоВзгляд» рассказал, как доказать свою невиновность в ДТП с автохамом, решившим резко затормозить и «наказать» водителя другой машины.

Издание отмечает, что водители, считающие себя «учителями» на дорогах, могут спровоцировать ДТП, если кто-то «мешает» им ехать.

Мишенью автохамов могут сдать водители, которые случайно подрезали их или ехали на разрешенной скорости в левом ряду шоссе, не давая автохамам разогнаться.

В итоге автохам обгоняет не угодившую ему машину и резко тормозит, вынуждая другого водителя применить экстренное торможение, вплоть до полной остановки. «АвтоВзгляд» отмечает, что водитель по ПДД обязан соблюдать до едущего впереди авто дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения. С формальной точки зрения, если он въедет в машину автохама, то будет считаться виновником ДТП.