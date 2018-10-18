Подвоз бензина — развод на деньги?

«АвтоВзгляд» выяснил, является ли услуга подвоза бензина «разводом» на деньги.

Глохнут с пустым баком не только беспечные автомобилисты, но и многие другие, ведь, например, в машине может сломаться датчик уровня топлива. Одним везет заглохнуть в пешей доступности от заправочной станции, другим не везет.

Помощь вторым предлагают службы технической помощи. В перечне оказываемых ими услуг часто есть и подвоз бензина.

Обычно доставка топлива занимает у них 30-50 минут, а стоит от 1,4 тысячи рублей за 10 литров топлива. По словам собеседника издания в компании «Русский АвтоМотоКлуб», столь высокая относительно цены бензина на АЗС стоимость складывается из двух критериев — качества услуги и расстояния до заглохшего клиента.

При этом, отмечает автор публикации, подвоз бензина службой техпомощи не покажется чересчур разорительным, если подсчитать стоимость других вариантов, которые есть у оставшегося без бензина водителя.