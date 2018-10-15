Путин увеличил число «мигалок»

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Путин распорядился оснастить спецсигналами автозаки ФСИН 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин распорядился оснастить устройствами со специальным световым и звуковым сигналом автозаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для конвоирования осужденных. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ дополняет указ об использовании устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства, пунктом о том, что такие устройства необходимо устанавливать на "специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей".
Указ, подписанный 13 октября, вступает в силу со дня его подписания.
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