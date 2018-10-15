Путин увеличил число «мигалок»

Путин распорядился оснастить спецсигналами автозаки ФСИН

Документ дополняет указ об использовании устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства, пунктом о том, что такие устройства необходимо устанавливать на "специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей".

Указ, подписанный 13 октября, вступает в силу со дня его подписания.