Путин увеличил число «мигалок»

Президент России Владимир Путин распорядился оснастить устройствами со специальным световым и звуковым сигналом автозаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для конвоирования осужденных. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ дополняет указ об использовании устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства, пунктом о том, что такие устройства необходимо устанавливать на "специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей".
Указ, подписанный 13 октября, вступает в силу со дня его подписания.