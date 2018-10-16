Медведев прокатился на беспилотнике «Яндекса»

Медведев прокатился на беспилотном автомобиле «Яндекса» по Сколково

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник в Сколково поездил на беспилотном автомобиле "Яндекса" , который в ближайшее время начнет курсировать по иннограду в качестве такси.

К машине, стоявшей у входа в здание сколковского центра Matrex, глава правительства подошел после участия в форуме "Открытые инновации" и заседания попечительского совета фонда "Сколково" . Премьер-министра сопровождал глава "Яндекса" Аркадий Волож , который ранее на пленарке форума подробно рассказывал о реализации проекта беспилотных такси.

Медведев и Волож заняли задние пассажирские сиденья, на переднее пассажирское место сел инженер "Яндекса". Машина без водителя тронулась с места и скрылась за поворотом. Через несколько минут автомобиль вернул премьер-министра и его спутников на то же место.

Ранее во вторник, еще до начала пленарного заседания форума, на этом же беспилотном автомобиле в сопровождении инженера "Яндекса" по Сколково прокатился мэр Москвы Сергей Собянин

"Яндекс" и "Сколково" заключили соглашение, в рамках которого на территории инновационного центра будет запущено беспилотное такси. На первом этапе функция вызова беспилотного автомобиля через приложение "Яндекс. Такси" будет доступна только для резидентов инновационного центра, которые дадут согласие на участие в тестировании беспилотника.

С конца августа сервис беспилотного такси в тестовом режиме уже работает в Иннополисе под Казанью. При этом каждую машину сопровождает сидящий на переднем пассажирском сиденье инженер, который следит за работой системы и готов остановить автомобиль, если что-то пойдет не так.

О беспилотном такси

Работа над технологией для беспилотного автомобиля ведется компанией с 2016 года, в ней используются наработки "Яндекса" из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В июне 2017 года "Яндекс. Такси" провело закрытое испытание беспилотного автомобиля. В феврале 2018 года беспилотная машина "Яндекса" впервые проехала по улицам Москвы после снегопада, а в июне беспилотник проехал 789 км от Москвы до Казани.

Целью "Яндекса" является создание алгоритмов, способных управлять автомобилем на любых дорогах мира и в любых погодных условиях. Система автономного управления состоит из лидаров, камер, радаров, системы спутниковой навигации и инерционного измерительного модуля. Технология беспилотного вождения также использует наработки компании в области картографии, навигации, технологий компьютерного зрения.

Основной задачей системы является повышение безопасности поездок. Сенсоры распознают все объекты в радиусе 100 метров вокруг автомобиля (включая другие машины, людей, велосипедистов и т. д.), и их скорости. На основе этих данных беспилотник предсказывает изменение дорожной ситуации 50 раз в секунду, фокусируясь на всех объектах одновременно.