За рубежом резко выросли продажи Lada

За последние девять месяцев продажи Lada за рубежом выросли на 65 процентов, отмечается в пресс-релизе компании.

За это время Lada реализовала более 27 тысяч автомобилей и сборочных комплектов. Так, например, в Белоруссии производитель занял второе место по продажам, а в Казахстане — первое: там на долю Lada пришлось 22,9 процента рынка.

"До конца 2018 года Lada планирует открыть 35 дилерских центров в 11 странах мира", — сообщается на сайте компании.

В этом году Lada уже открыла два новых направления и девять дилерских центров. Так, российские машины начали продавать в Тунисе и Чили.