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За рубежом резко выросли продажи Lada
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За рубежом резко выросли продажи Lada 

РИА Новости + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последние девять месяцев продажи Lada за рубежом выросли на 65 процентов, отмечается в пресс-релизе компании.
За это время Lada реализовала более 27 тысяч автомобилей и сборочных комплектов. Так, например, в Белоруссии производитель занял второе место по продажам, а в Казахстане — первое: там на долю Lada пришлось 22,9 процента рынка.
"До конца 2018 года Lada планирует открыть 35 дилерских центров в 11 странах мира", — сообщается на сайте компании.
В этом году Lada уже открыла два новых направления и девять дилерских центров. Так, российские машины начали продавать в Тунисе и Чили.
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