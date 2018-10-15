Надо ли уступать дорогу «обочечнику»

«АвтоВзгляд» объяснил, следует ли законопослушным водителям уступать дорогу тем, кто двигается по обочине.

Согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, «движение по обочинам влечет наложение штрафа в размере 1,5 тысячи рублей».

Однако после ДТП, которые происходят при попытке «обочечника» вернуться в поток законопослушных автомобилистов, нарушители упомянутой статьи ссылаются на правило дорожного движения о помехе справа.

«Более серьезный аргумент… Для того, кто права купил вместе с машиной», — отмечает автор публикации.

По словам журналиста, на помеху справа могут ссылаться лишь те, кто перестраивался с правой полосы на левую, а обочина полосой движения не является.