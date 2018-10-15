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Надо ли уступать дорогу «обочечнику»
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Надо ли уступать дорогу «обочечнику» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
«АвтоВзгляд» объяснил, следует ли законопослушным водителям уступать дорогу тем, кто двигается по обочине.
Согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, «движение по обочинам влечет наложение штрафа в размере 1,5 тысячи рублей».
Однако после ДТП, которые происходят при попытке «обочечника» вернуться в поток законопослушных автомобилистов, нарушители упомянутой статьи ссылаются на правило дорожного движения о помехе справа.
«Более серьезный аргумент… Для того, кто права купил вместе с машиной», — отмечает автор публикации.
По словам журналиста, на помеху справа могут ссылаться лишь те, кто перестраивался с правой полосы на левую, а обочина полосой движения не является.
Тем не менее другого мнения были дорожные полицейские, летом прошлого года оштрафовавшие владельца «Хендэ», в которого врезался «обочечник» в подмосковных Мытищах. По версии ДПС, в аварии были виновны оба водителя — один не должен был ехать по обочине, а второму следовало убедиться в отсутствии помехи. Более того, мнение автоинспекторов поддержал и суд.
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