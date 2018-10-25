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Страховщика по е-ОСАГО позволят выбирать
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Страховщика по е-ОСАГО позволят выбирать 

Рамблер + ещё 84 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянам позволят выбирать страховую компанию при покупке электронного полиса ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
В союзе планируют усовершенствовать систему «Е-Гарант», которая самостоятельно подбирает компанию клиенту, который из-за неполадок на сайте страховщика не смог получить услугу.
По словам Уфимцева, «по просьбам потребителей» с января будущего года у них появится выбор в «Е-Гаранте». Выбирать клиенты смогут из всех присутствующих на рынке страховых фирм.
«Это станет дополнительным бонусом и улучшением системы гарантирования электронных продаж», — уверен он.
Система гарантирования продаж е-ОСАГО «Е-Гарант» перенаправляет клиентов со «сбоящих» сайтов страховщиков на сайт РСА, где им подбирается случайная компания по номеру паспорта транспортного средства.
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