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Россиян предупредили о новом резком росте цен на бензин
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Названа дата резкого скачка цен на бензин 

Рамблер + ещё 50 3 часа назад
Счетная палата прогнозирует риск резкого роста на бензин с 1 января 2019 года, передает РИА «Новости».
В заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов говорится, что к очередному скачку цен на автомобильное топливо может привести повышение акцизов: с января акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну.
По мнению специалистов ведомства, для предотвращения резкого скачка цен на бензин правительству потребуется принять дополнительные «компенсационные и сдерживающие» меры.
В Счетной палате также отметили, что принятое в середине этого года снижение акцизов привело к незначительному снижению потребительских цен — на 0,2% в июле и на 0,3% в августе, а с начала года топливо дорожало на 8,8%.
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