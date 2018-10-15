Россиян предупредили о новом резком росте цен на бензин

Названа дата резкого скачка цен на бензин

В заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов говорится, что к очередному скачку цен на автомобильное топливо может привести повышение акцизов: с января акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну.

По мнению специалистов ведомства, для предотвращения резкого скачка цен на бензин правительству потребуется принять дополнительные «компенсационные и сдерживающие» меры.

В Счетной палате также отметили, что принятое в середине этого года снижение акцизов привело к незначительному снижению потребительских цен — на 0,2% в июле и на 0,3% в августе, а с начала года топливо дорожало на 8,8%.