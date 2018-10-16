Opel обвинили в манипуляциях данными о выбросах

Opel обвинили в манипуляциях данными о вредных выбросах

Министерство транспорта Германии потребовало отозвать 100 тысяч автомобилей Opel в рамках расследования о манипуляции данными по вредным выбросам дизельных двигателей. В 2016 году производитель признал наличие специального программного обеспечения, отключающего систему очистки выхлопных газов при определенных условиях, но настаивал, что использовал его легально, благодаря лазейке в экологическом законодательстве.

По данным издания Reuters, в 2015 году немецкое ведомство обнаружило на моделях Opel четыре разных устройства с программным обеспечением, позволяющим менять уровень выбросов вредных веществ. Пятое устройство было найдено в начале 2018 года, о чем в апреле доложили прокуратуре Франкфурта. В минувший понедельник сотрудники ведомства провели обыски на заводах Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне.

Руководство Opel в своем заявлении отвергает любые обвинения в манипуляции уровнем выбросов вредных веществ и затягивании расследования. Если министерство транспорта вынесет решение объявить отзыв автомобилей Cascada, Insignia и Zafira, немецкий производитель будет оспаривать его в суде. Альянс PSA, с 2017 года владеющий Opel, от комментариев отказался.