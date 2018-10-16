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Opel обвинили в манипуляциях данными о выбросах
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Opel обвинили в манипуляциях данными о вредных выбросах 

Motor.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Motor.ru
Министерство транспорта Германии потребовало отозвать 100 тысяч автомобилей Opel в рамках расследования о манипуляции данными по вредным выбросам дизельных двигателей. В 2016 году производитель признал наличие специального программного обеспечения, отключающего систему очистки выхлопных газов при определенных условиях, но настаивал, что использовал его легально, благодаря лазейке в экологическом законодательстве.
По данным издания Reuters, в 2015 году немецкое ведомство обнаружило на моделях Opel четыре разных устройства с программным обеспечением, позволяющим менять уровень выбросов вредных веществ. Пятое устройство было найдено в начале 2018 года, о чем в апреле доложили прокуратуре Франкфурта. В минувший понедельник сотрудники ведомства провели обыски на заводах Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне.
Руководство Opel в своем заявлении отвергает любые обвинения в манипуляции уровнем выбросов вредных веществ и затягивании расследования. Если министерство транспорта вынесет решение объявить отзыв автомобилей Cascada, Insignia и Zafira, немецкий производитель будет оспаривать его в суде. Альянс PSA, с 2017 года владеющий Opel, от комментариев отказался.
Первым автопроизводителем, обвиненным в использовании специального программного обеспечения, которое занижает данные о количестве вредных выбросов дизельных моделей при проверке на стенде, стал Volkswagen. Из-за вызванного этим скандала руководству марки пришлось уйти в отставку. Компанией было отозвано более 11 миллионов машин, а сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов.
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