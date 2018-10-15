Страховщикам запретят использовать б/у запчасти при ремонте

ЦБ не поддержал использование б/у запчастей для ремонта авто

Владимир Чистюхин. Использовать при ремонте автомобилей в рамках ОСАГО бывшие в употреблении запчасти нельзя. Даже если на это будут согласны сами автовладельцы. Об этом в интервью « Российской газете » сообщил зампредседателя Центробанка

По его словам, запчасти должны быть новыми, хотя не обязательно оригинальными, сделанными, например, в Японии. Это могут быть запчасти, изготовленные по лицензии на заводах в России. Использовать при ремонте автомобилей по ОСАГО бывшие в употреблении запчасти предложил Российский союз автостраховщиков.

Ведомство планирует до конца года направить в Банк России инициативы по модернизации системы возмещения убытков по ОСАГО в натуральной форме.