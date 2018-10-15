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Страховщикам запретят использовать б/у запчасти при ремонте
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ЦБ не поддержал использование б/у запчастей для ремонта авто 

Авторадио + ещё 1 15 октября 2018
Фото: © Wrecked Exotics
Использовать при ремонте автомобилей в рамках ОСАГО бывшие в употреблении запчасти нельзя. Даже если на это будут согласны сами автовладельцы. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин.
По его словам, запчасти должны быть новыми, хотя не обязательно оригинальными, сделанными, например, в Японии. Это могут быть запчасти, изготовленные по лицензии на заводах в России. Использовать при ремонте автомобилей по ОСАГО бывшие в употреблении запчасти предложил Российский союз автостраховщиков.
Ведомство планирует до конца года направить в Банк России инициативы по модернизации системы возмещения убытков по ОСАГО в натуральной форме.
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