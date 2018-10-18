Стала известна стоимость Lada Xray Cross

Новинка «АвтоВАЗа» — внедорожная модификация Lada Xray Cross — в стартовой комплектации будет стоить 729 900 рублей. Об этом сообщается на сайте «АвтоСтата».

В стартовую комплектацию авто, среди прочего, входят две подушки безопасности, охранная сигнализация, система ЭРА-ГЛОНАСС, дисковые тормоза задних колес, система контроля устойчивости, легкая тонировка стекол и электростеклоподъемники передних дверей.

Стоимость Lada Xray Cross в стартовой комплектации, но с пакетом опций Optima, начинается от 766 900 рублей. В пакете Optima, в частности, предлагается кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик и аудиосистема с функциями USB, AUX и Bluetooth.

Хэтчбек в комплектации Comfort обойдется минимум в 809 900 рублей. В эту комплектацию, среди прочего, входит установка системы LADA Ride Select.

Цена машины в максимальной комплектации (Luxe с пакетом Prestige) составит 888 900 рублей.

Ранее СМИ писали о планах «АвтоВАЗа» прекратить производство дорестайлинговых моделей Granta и Kalina. Компания планирует выпускать вместо них рестайлинговые модели в X-стиле.