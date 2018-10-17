Бензин резко подорожал

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Цены на бензин в России в сентябре выросли на 10% 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом, говорится в материалах Росстата.
"В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки — на 11,5%, бензин автомобильный — на 10%, мазут топочный — на 9,8%, масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки — на 9,2%, топливо дизельное арктическое — на 7,6%, газойли — на 7,5%, пропан и бутан сжиженные — на 7%", — сказано в информации об индексе цен производителей промышленных товаров в сентябре.
Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
В мае цены производителей в РФ на бензин росли на 18,7% по сравнению с апрелем. В июне рост замедлился до 3,7%. В июле произошло существенное снижение цен производителей — на 8,7%, в августе оно составило 0,2%.
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