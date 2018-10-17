Что делать с огромным штрафом за парковку на газоне 

«Известия» пишут, что за девять месяцев 2018 года штрафы за парковку на московских газонах принесли в бюджет 1,01 миллиарда рублей, почти догнав прошлогодний результат в 1,18 миллиарда рублей.
По данным издания, большинство штрафов за это нарушение выписывают не пешие инспекторы Московской административной дорожной инспекция (МАДИ), а прохожие с помощью приложения «Помощник Москвы».
Этим же приложением пользуется велопатруль, новое подразделение Центра организации дорожного движения. Кроме того, следить за нарушениями правил парковки начали и стационарные камеры.
«Известия» отмечают, что штрафы за парковку на газонах приносят столько денег из-за взысканий с юридических лиц. Для них штраф составляет 300 тысяч рублей. Однако взыскание можно обжаловать и переоформить его на физическое лицо, снизив сумму штрафа до пяти тысяч рублей.
В МАДИ рассказали, что обжаловать штраф удается трем процентам нарушителей. Адвокат Дмитрий Зацаринский заявил «Известиям», что для этого нужно подать заявление о смене виновного лица. Доказательствами могут стать договор аренды или должностная инструкция, в которой прописана ответственность водителя за нарушения правил парковки.
Ранее в сообществе «Синие ведерки» рассказали о водителе автомобиля скорой помощи, с которого взыскали 300 тысяч рублей из-за наезда на газон. Водитель двумя колёсами заехал на «кусок грязной земли, называемый газоном», чтобы не мешать пешеходам. Один из прохожих сфотографировал скорую и пожаловался на нарушение. Инспекторы выписали штраф юрлицу — автокомбинату Мосавтосантранс, а предприятие решило вычесть сумму штрафа из зарплаты водителя.
«Комсомольская правда» писала, что иногда штраф можно получить даже за остановку на «облезлом пустыре или „поляне грязного снега“, считающихся газоном. По данным „Известий“, в МАДИ при вынесении штрафов сверяются с системой АИС „Реестр зеленых насаждений“, куда внесены координаты всех газонов.