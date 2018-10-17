Что делать с огромным штрафом за парковку на газоне

«Известия» пишут , что за девять месяцев 2018 года штрафы за парковку на московских газонах принесли в бюджет 1,01 миллиарда рублей, почти догнав прошлогодний результат в 1,18 миллиарда рублей.

По данным издания, большинство штрафов за это нарушение выписывают не пешие инспекторы Московской административной дорожной инспекция (МАДИ), а прохожие с помощью приложения «Помощник Москвы».

Этим же приложением пользуется велопатруль, новое подразделение Центра организации дорожного движения. Кроме того, следить за нарушениями правил парковки начали и стационарные камеры.

«Известия» отмечают, что штрафы за парковку на газонах приносят столько денег из-за взысканий с юридических лиц. Для них штраф составляет 300 тысяч рублей. Однако взыскание можно обжаловать и переоформить его на физическое лицо, снизив сумму штрафа до пяти тысяч рублей.

В МАДИ рассказали, что обжаловать штраф удается трем процентам нарушителей. Адвокат Дмитрий Зацаринский заявил «Известиям», что для этого нужно подать заявление о смене виновного лица. Доказательствами могут стать договор аренды или должностная инструкция, в которой прописана ответственность водителя за нарушения правил парковки.

Ранее в сообществе «Синие ведерки» рассказали о водителе автомобиля скорой помощи, с которого взыскали 300 тысяч рублей из-за наезда на газон. Водитель двумя колёсами заехал на «кусок грязной земли, называемый газоном», чтобы не мешать пешеходам. Один из прохожих сфотографировал скорую и пожаловался на нарушение. Инспекторы выписали штраф юрлицу — автокомбинату Мосавтосантранс, а предприятие решило вычесть сумму штрафа из зарплаты водителя.