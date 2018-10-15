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Аналитик прокомментировал рост цен на бензин
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Аналитик прокомментировал возможный рост цен на бензин в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Риска резкого роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала 2019 года нет, прокомментировал РИА Новости главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы напомнила, что с 1 января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну. По мнению палаты, увеличение акциза в полтора раза с 1 января может привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. При этом в заключении отмечается, что по оценке правительства РФ, в начале 2019 года не произойдет скачка цен благодаря планируемым мерам в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.
"Риска резкого роста цен на бензин и дизтопливо нет. По оценкам Vygon Consulting, величина демпфера, вводимого в рамках налогового маневра с 1 января 2019 года, заметно превышает рост акцизов. Сейчас поставки на внутренний рынок невыгодны по сравнению с экспортом, дисконт для Аи-92 последнее время составляет 5-8 рублей за литр. Введение демпфера в параметрах принятого законодательства позволяет сократить дисконт более чем в два раза. После реализации решения об уменьшении базовых цен на топливо дисконт при поставках на внутренний рынок будет практически сведен к нулю", — прокомментировал Ежов.
С 1 января 2019 года начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. В рамках него для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Согласно текущему законодательству, она должна применяться только в случае, если оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой, плюс-минус 10%.
На 2019 год базовый уровень для бензина — 56 тысяч рублей за тонну, дизтоплива — 50 тысяч рублей. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.
В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания о развитии нефтяной отрасли поручил снизить базовую цену бензина с 56 тысяч рублей до 50,4 тысячи рублей за тонну и дизтоплива — с 50 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Половину допрасходов бюджета из-за этой корректировки предлагается компенсировать за счет НДПИ на нефть в привязке к нефтяным котировкам и без изменения ставки налога, которая составляет 919 рублей на тонну. Также Медведев поручил предусмотреть обнуление демпфирующей компоненты только при росте фактических цен на топливо по сравнению с базовыми на 10% и выше.
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