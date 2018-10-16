Объявлены цены на Chevrolet Blazer 2019

Американский автогигант General Motors официально рассекретил цену возрожденного Chevrolet Blazer . В своем новом поколении Blazer 2019 из брутального внедорожника превратился в стильный кроссовер практически премиум-класса, ведь его стоимость в салонах дилеров стартует с отметки в 30 тысяч долларов, а тем, кто захочет получить по-настоящему технологичный SUV, придется выложить $49 000 за топовую комплектацию.

Если начальным версиям Blazer L и 1LT, которые стартуют с отметки в $29 995 придется довольствоваться 193-сильной бензиновой атмосферной "четверкой" объемом 2.5 литра, то с комплектации 2LT за $34 495 покупатели получают "вкусно" урчащий 3.6 л V6, выдающий 305 л.с. и 365 Нм. Еще за $2700 можно заказать кроссовер с системой полного привода. Спортивная версия Blazer RS за $41 795 подарит покупателям агрессивный внешний вид, но за AWD также придется доплачивать.