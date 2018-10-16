Ещё
Объявлены цены на Chevrolet Blazer 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены цены на Chevrolet Blazer 2019 

Allroader.ru 58 минут назад
Фото: allroader.ru
Американский автогигант General Motors официально рассекретил цену возрожденного Chevrolet Blazer. В своем новом поколении Blazer 2019 из брутального внедорожника превратился в стильный кроссовер практически премиум-класса, ведь его стоимость в салонах дилеров стартует с отметки в 30 тысяч долларов, а тем, кто захочет получить по-настоящему технологичный SUV, придется выложить $49 000 за топовую комплектацию.
Если начальным версиям Blazer L и 1LT, которые стартуют с отметки в $29 995 придется довольствоваться 193-сильной бензиновой атмосферной "четверкой" объемом 2.5 литра, то с комплектации 2LT за $34 495 покупатели получают "вкусно" урчащий 3.6 л V6, выдающий 305 л.с. и 365 Нм. Еще за $2700 можно заказать кроссовер с системой полного привода. Спортивная версия Blazer RS за $41 795 подарит покупателям агрессивный внешний вид, но за AWD также придется доплачивать.
Топовая комплектация Blazer Premier начинается от $43 895, но после добавления полного привода и пакета безопасности и электронных ассистентов Driver Confidence II его стоимость вырастает до $48 960. Таким образом, новый Шевроле Блейзер несколько дороже, чем Ниссан Мурано и Форд Эдж, однако неповторимый стиль легендарного спорткара Камаро есть только у первого.
Allroader.ru: последние новости
Skoda готовит маленький кроссовер Mazda CX-5 2019 представлена с 230-сильным 2.5 л Турбо Российская цена нового Subaru Forester 2019 озвучена официально
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рапида» больше не будет: анонсирована новая Skoda
Бензин снова резко подорожает505
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
«Дас ист фантастиш»: Новая «Мисс тюнинг»37
Названы главные беды автомобилистов4
Видео
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение