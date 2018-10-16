«Рапида» больше не будет: анонсирована новая Skoda

«Рапида» больше не будет: анонсирована новая модель Skoda Scala

Компания Skoda представит новый автомобиль, который придет на смену модели Rapid Spaceback. Новинка будет называться "Скала" и, несмотря на принадлежность к компактному классу, получит множество современных технологий. А еще буквы в стиле "Рейндж Ровер ".

Модификации Rapid Spaceback в гамме чешского производителя больше не будет. Вместо нее Skoda выпустит абсолютно новую модель под названием Scala, которая будет находиться на стыке сегментов — в пятидверном кузове хэтчбек, с внешними габаритами В-категории и внутренним простором С-сегмента. Премьера серийной "Скалы" (с ударением на "а") состоится до конца 2018 года, а продажи стартуют в следующем году.

Производитель уточняет, что Scala переводится с латинского как "лестница" или "ступень". Раньше такое имя марка Skoda не использовала.

"Со Skoda Scala мы открываем новую главу в истории компактных автомобилей Skoda. Это абсолютно новая модель, которая задаст стандарты в своем классе во всем, что касается технологий, безопасности и дизайна", — заявил Бернхард Майер, председатель Совета директоров Skoda Auto.

Skoda Scala станет носителем стилистических идей, воплощенных в парижском концепте Vision RS. А еще представители марки заявили, что "Скала" станет первой "Шкодой", где вместо логотипа на крышке багажника будут использоваться крупные, хорошо различимые издалека буквы названия марки. Примерно как у "Рейндж Ровера" (или как у Lada Vesta — кому как больше нравится).

Техническую сторону вопроса Skoda не раскрывает, но кое-какая информация о Scala уже имеется. Новинка будет построена на платформе MQB A0, которая лежит в основе большинства компактных моделей VW Group — начиная с VW Polo и Audi A1, заканчивая кроссовером VW T-Cross. Моторная гамма Skoda Scala будет сформирована из бензиновых турбомоторов 1,0 л и, возможно, 1,5 л TSI с диапазоном мощности 90-150 л.с..