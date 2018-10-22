Porsche выпустит второй спорткар с электроприводом

Porsche выпустит второй спорткар с электрическим приводом

Неожиданно, именитый автобренд Porsche вдруг решился на массовый выпуск концепт-версии Mission E Cross Turismo, которую концерн презентовал в этом году на мотор-шоу в Женеве.

По имеющимся данным, автопроизводитель собирается организовать три сотни рабочих мест для своего предприятия в Цуффенхаузене.

Силовой агрегат обсуждаемой модели представлен электромотором на 600 л.с. Со слов конструкторов, версия Mission E Cross Turismo запросто преодолеет не менее пятисот километров на одном заряде.

Обсуждаемая модификация является производной от модели Taycan, которая в свою очередь принесла компании хорошую выручку.

А первый электромобиль от Porsche увидит свет уже в будущем году. Благодаря запуску этой модификации промплощадка в Цуффенхаузене получит 1200 новых сотрудников.

Кроме этого именитый автобренд планирует в ближайшие четыре года влить серьезные инвестиции в электрокары (около шести млрд евро).