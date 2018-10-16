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Дизельные Suzuki и Mitsubishi исчезнут из Европы
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Suzuki и Mitsubishi сокращают дизельные модели в Европе 

LiveCars.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: carscoops.com
С каждым годом количество компаний, отказавшихся от моторов на тяжелом топливе, возрастает. И в этот раз к ним прибавилась компания Suzuki, которая решила прекратить продажи всех своих дизельных моделей в Европе уже к концу этого года.
В начале этого года Suzuki закончила производство дизельных моделей на своем заводе в Венгрии, а всего за этот год менее 10% из 281 тысячи автомобилей марки, проданных в Европе, были дизельными.
Еще один японский производитель Mitsubishi пока не столь категоричен и не намерен полностью отказываться от дизельных авто, но на рынках Великобритании и Германии дизельные версии компании уже закончили свое существование.
Вероятно, сокращение дизельных моделей Mitsubishi вскоре затронет и рынки других стран. К примеру, та же Франция вместе с Великобританией планирует вовсе запретить дизельные модели к 2040 году. На данный момент дизельные транспортные средства составляют примерно 30% от всех продаж Mitsubishi в Старом Свете.
Отметим, что с момента дизельного скандала 2015 года с двигателями Volkswagen, началось резкое сокращение спроса на дизельные автомобили в Европе. Так, если в 2011 году доля дизельных версий в общем количестве продаж составляла более 50%, то в 2017 она сократилась до 44,4%, а к 2022 году ожидается падение до 35,2%.
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