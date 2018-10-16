Дизельные Suzuki и Mitsubishi исчезнут из Европы

Suzuki и Mitsubishi сокращают дизельные модели в Европе

С каждым годом количество компаний, отказавшихся от моторов на тяжелом топливе, возрастает. И в этот раз к ним прибавилась компания Suzuki , которая решила прекратить продажи всех своих дизельных моделей в Европе уже к концу этого года.

В начале этого года Suzuki закончила производство дизельных моделей на своем заводе в Венгрии, а всего за этот год менее 10% из 281 тысячи автомобилей марки, проданных в Европе, были дизельными.

Еще один японский производитель Mitsubishi пока не столь категоричен и не намерен полностью отказываться от дизельных авто, но на рынках Великобритании и Германии дизельные версии компании уже закончили свое существование.

Вероятно, сокращение дизельных моделей Mitsubishi вскоре затронет и рынки других стран. К примеру, та же Франция вместе с Великобританией планирует вовсе запретить дизельные модели к 2040 году. На данный момент дизельные транспортные средства составляют примерно 30% от всех продаж Mitsubishi в Старом Свете.