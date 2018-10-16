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Skoda задумала сделать еще один кроссовер
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Skoda задумала сделать еще один кроссовер 

CarClub 4 часа назад
Фото: CarClub
В линейках «народных» марок концерна Volkswagen постепенно появляются кроссоверы субкомпактного формата. Seat Arona уже рассекречен и продается, Volkswagen T-Cross представят через полторы недели. Будет аналогичная машина и у «Шкоды».
Как пишет портал autoexpress.co.uk, на конвейер чешский вариант встанет летом 2019 года. Платформа MQB-A0 не предусматривает полного привода. Топовым в гамме окажется двигатель 1.5 TSI отдачей 150 л.с. Skoda собирается сделать самый просторный автомобиль в сегменте. По предварительной информации, его колесная база составит 2645 миллиметров.
Сейчас в линейке «Шкоды» два кроссовера (если не считать «внедорожную» версию универсала Octavia). Karoq является преемником модели Yeti, Kodiaq — удлиненный аналог Volkswagen Tiguan с возможностью установки третьего ряда сидений. На подходе еще два полноприводника: Kodiaq GT с купеобразным кузовом и электрический кроссовер для Китая.
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