Ещё
В США из «Хонд» стали чаще красть подушки безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США из «Хонд» стали чаще красть подушки безопасности 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor
В США участились случаи кражи подушек безопасности из автомобилей Honda. По оценкам Национального бюро страховых преступлений (NICB), ежегодно в стране похищают около 50 000 эйрбэгов. При этом ни ФБР, ни Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) эти преступления не отслеживает.
Как сообщает издание USA Today, только в округе Майами-Дейд за 2017 год было украдено 875 подушек безопасности. В 2016 году таких случае зафиксировано 199, а в 2013-м — всего 38. В Нью-Йорке с начала 2017-го похищено 409 эйрбегов. Во Флориде за одну ночь злоумышленники вскрыли 14 припаркованных на парковке отеля автомобилей. Во всех случаях преступников интересуют модели Honda 2013 года и моложе: Civic, Accord, CR-V и Pilot.
Предполагается, что подушки вызывают интерес из-за их высокой стоимости. Так, цена эйрбега может доходить до 1000 долларов. Замена после кражи или ДТП обойдется в 2000—2500 тысячи долларов. Украденные подушки безопасности, как правило, используется недобросовестными сервисными центрами, которые продают их за полную стоимость, приобретая за 200—300 долларов.
Представить Honda заявил, что компания не ведет статистику краж подушек безопасности и пока не понимает, почему эйрбеги воруют преимущественно из ее автомобилей. Одно из предположений — преступники выбирают модели, пользующиеся наибольшей популярностью.
Motor.ru: последние новости
Opel обвинили в манипуляциях данными о вредных выбросах Audi придумала для себя два новых логотипа Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задавил женщину и детей: у лихача на BMW ни царапины205
«Мажоры» разогнали иномарку до 300 км/ч1
Двигатель проекта «Кортеж» научат летать
За рубежом резко выросли продажи Lada
Porsche показала производство «убийцы» Tesla2
Видео
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости Криминал
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение