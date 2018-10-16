Porsche показала производство «убийцы» Tesla

Компания продемонстрировала новую технологию, которая будет внедрена к старту сборки электрокара Taycan — конкурента американского Tesla Model S.

Она представляет собой инновационную производственную "линию": вереницу беспилотных платформ, перемещающих по цеху автомобили, находящиеся в процессе сборки.

Одновременно с этим компания намерена привлечь для сборки электрокара около 1,2 тыс. новых рабочих на заводе в Цуффенхаузене. Инвестиции в запуск производства Taycan оцениваются в 6 млрд евро.

Напомним, Taycan оснащается двумя электромоторами, которые приводят в движение переднюю и заднюю ось. Суммарно они выдают 600 л.с. Запас хода электрического спорткара составляет 500 км, а разгон с места до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.