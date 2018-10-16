Ещё
Porsche показала производство «убийцы» Tesla
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche показала производство «убийцы» Tesla 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Компания продемонстрировала новую технологию, которая будет внедрена к старту сборки электрокара Taycan — конкурента американского Tesla Model S.
Она представляет собой инновационную производственную "линию": вереницу беспилотных платформ, перемещающих по цеху автомобили, находящиеся в процессе сборки.
Одновременно с этим компания намерена привлечь для сборки электрокара около 1,2 тыс. новых рабочих на заводе в Цуффенхаузене. Инвестиции в запуск производства Taycan оцениваются в 6 млрд евро.
Напомним, Taycan оснащается двумя электромоторами, которые приводят в движение переднюю и заднюю ось. Суммарно они выдают 600 л.с. Запас хода электрического спорткара составляет 500 км, а разгон с места до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.
Ранее Porsche анонсировала версию Taycan с кузовом Targa, электрические родстер Boxer и купе Cayman. а также озвучила сроки появления электрического внедорожника. Последний дебютирует не позднее 2022 года, заявил британскому порталу Autocar топ-менеджер Porsche Луц Мершке. SUV с электрической силовой установкой сконструируют на новой платформе PPE, над которой Porsche работает совместно с Audi.
Авторамблер: последние новости
Счетная палата предупредила о резком подорожании топлива Немецкая полиция пришла с обыском в Opel Audi запатентовала два новых логотипа
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задавил женщину и детей: у лихача на BMW ни царапины164
«Мажоры» разогнали иномарку до 300 км/ч
В Москве погибла популярная блогерша2
«Дас ист фантастиш»: Новая «Мисс тюнинг»37
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости Криминал
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение