Porsche показала производство «убийцы» Tesla 

Компания продемонстрировала новую технологию, которая будет внедрена к старту сборки электрокара Taycan — конкурента американского Tesla Model S.
Она представляет собой инновационную производственную "линию": вереницу беспилотных платформ, перемещающих по цеху автомобили, находящиеся в процессе сборки.
Одновременно с этим компания намерена привлечь для сборки электрокара около 1,2 тыс. новых рабочих на заводе в Цуффенхаузене. Инвестиции в запуск производства Taycan оцениваются в 6 млрд евро.
Напомним, Taycan оснащается двумя электромоторами, которые приводят в движение переднюю и заднюю ось. Суммарно они выдают 600 л.с. Запас хода электрического спорткара составляет 500 км, а разгон с места до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.
Ранее Porsche анонсировала версию Taycan с кузовом Targa, электрические родстер Boxer и купе Cayman. а также озвучила сроки появления электрического внедорожника. Последний дебютирует не позднее 2022 года, заявил британскому порталу Autocar топ-менеджер Porsche Луц Мершке. SUV с электрической силовой установкой сконструируют на новой платформе PPE, над которой Porsche работает совместно с Audi.