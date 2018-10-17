Подорожает ли бензин в 2019-м? Отвечает Минфин

Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

Неоднократно появлявшиеся в последнее время прогнозы о возможности резкого скачка цен на топливо на российских АЗС спровоцировали Министерство финансов на ответное заявление. В ведомстве уверяют, что опасаться нечего: способы контроля ситуации уже разработаны.

Утверждения различных органов власти о грядущем скачке цен основываются в первую очередь на том, что с 1 января 2019 года будут серьезно повышены акцизы на топливо: сообщается о повышении тарифов в полтора раза, что неминуемо должно сказаться на розничной цене бензина и дизеля. Однако, как заявил агентству "Москва" министр финансов России Антон Силуанов , уже предусмотрены меры по снижению финансовой нагрузки.

"Никакие скачки не планируются. Несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января следующего года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании. В результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки. Поэтому никакого планового роста цен на бензин и дизельное топливо начиная со следующего года не планируется", — утверждает министр.

По его словам, если цены на АЗС и будут расти, то исключительно в рамках спрогнозированной инфляции. Между тем, неутешительные прогнозы уже публиковали не только эксперты отрасли, но и авторитетные органы власти, включая Счетную палату

По утверждению ведомства, на розничные цены на топливо влияет не только величина акцизов, но и целый ряд других факторов, включая так называемые "накопленные ожидания". После того, как перестанут действовать сдерживающие меры, введенные правительством в конце весны — начале лета нынешнего года, топливным компаниям ничего не помешает скомпенсировать накопленный с начала года рост цен.