Фатальные ошибки при установке автосигнализаций

Защитить автомобиль от злоумышленников порой не может даже самая проверенная и надежная система безопасности.

При чем все дело в том, что они изначально были неправильно установлены на транспортное средство.

Первой ошибкой считается тот момент, что при покупке системы владельцы машин обращают внимание не на те нюансы, которые на самом деле важны.

Практически все современные системы безопасности построены на реле, которое как раз является уязвимым местом, которое может помочь злоумышленнику попасть в вашу машину. Избежать проблему можно заранее приобретая качественное реле, которое сложно взломать.

Категорически не стоит располагать реле возле блока предохранителей. Устанавливать их нужно только под капотом. Чтобы подобраться к реле было сложнее использовать нужно не аналоговые варианты, а цифровые. Именно цифровой носитель имеет определенную систему защиты, которая является надежнее.

Чтобы злоумышленник не смог подобраться к реле продумайте защиту самого капота, идеальным вариантом будет установка специализированного замка.