Новый Renault Duster разочаровывает покупателей

Первое поколение транспортных средств Duster было очень востребованным и в короткие сроки смогло добиться высоких продаж. Но, второе поколение, которое пришло на смену предшественнику и уже продается в Европе было подвержено жестким критериям, причем далеко не положительным.

Начнем с того, что в Европейских странах эта модель автомобиля известна, как Dacia . Эксперты в автомобильной области утверждают, что большинство автолюбителей разочаровались в качестве сборки новой машины, а так же в наличие дополнительных функций. Отмечается, что новинка ничем не отличается от предыдущей модели, а имеющиеся новшества можно назвать ни чем иным, как незначительные обновления.

Создавая новую модель специалисты заявляли о том, что салон станет комфортабельнее и надежнее, но в итоге никаких изменений практически нет.

Подкапотное пространство автомобиля занимает точно такое же наполнение, как и в прежней модели. Единственным существенным различием считается возможный выпуск вариаторной версии автомобиля.