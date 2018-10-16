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Новый Renault Duster разочаровывает покупателей
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Новый Renault Duster разочаровывает покупателей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Обновленный Renault Duster уже разочаровал европейских покупателей.
Первое поколение транспортных средств Duster было очень востребованным и в короткие сроки смогло добиться высоких продаж. Но, второе поколение, которое пришло на смену предшественнику и уже продается в Европе было подвержено жестким критериям, причем далеко не положительным.
Начнем с того, что в Европейских странах эта модель автомобиля известна, как Dacia. Эксперты в автомобильной области утверждают, что большинство автолюбителей разочаровались в качестве сборки новой машины, а так же в наличие дополнительных функций. Отмечается, что новинка ничем не отличается от предыдущей модели, а имеющиеся новшества можно назвать ни чем иным, как незначительные обновления.
Создавая новую модель специалисты заявляли о том, что салон станет комфортабельнее и надежнее, но в итоге никаких изменений практически нет.
Подкапотное пространство автомобиля занимает точно такое же наполнение, как и в прежней модели. Единственным существенным различием считается возможный выпуск вариаторной версии автомобиля.
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